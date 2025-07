Inventiva publie ses informations financières préliminaires du premier semestre 2025¹

Daix (France), New York City (New York, Etats-Unis), le 29 juillet 2025 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies orales pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), a annoncé aujourd’hui certains résultats financiers préliminaires pour le premier semestre 2025, incluant sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie et chiffre d’affaires.



Résultats financiers préliminaires



Au 30 juin 2025, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société s’élevaient à 122,1 millions d’euros, et 24,6 millions d’euros de dépôts à court terme2, contre 96,6 millions d’euros de trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 décembre 2024.