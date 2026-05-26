Inventiva publie ses informations financières du premier trimestre 2026¹

Daix (France), New York City (New York, United States), le 26 mai 2026 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d’une thérapie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), publie aujourd'hui ses informations financières pour le premier trimestre 2026, incluant sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie et ses revenus.





Principaux résultats financiers



Trésorerie, équivalents de trésorerie et dépôts



Au 31 mars 2026, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société s'élevaient à 75 millions d'euros et ses dépôts à court terme² à 121,5 millions d'euros, contre une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 99,3 millions d'euros et des dépôts à court terme de 131,6 millions d'euros au 31 décembre 2025. La trésorerie nette utilisée était principalement le résultat des activités opérationnelles de la Société planifiées liées au programme de développement de lanifibranor.