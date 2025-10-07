 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
47 950,88
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Inventiva présentera plusieurs abstracts lors du congrès AASLD The Liver Meeting® 2025
information fournie par Boursorama CP 07/10/2025 à 16:00

Daix (France), New York City (New York, United States), le 7 octobre, 2025 - Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies orales pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), a annoncé la présentation de quatre abstracts lors du prochain congrès annuel de l’American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) The Liver Meeting® 2025, qui se tiendra du 7 au 11 novembre 2025 à Washington, D.C.


Détails des présentations :


Titre Comparison of digital images versus glass slides for the histopathological evaluation of liver biopsy samples according to the NASH-CRN scoring system for MASH: A validation performed as part of the NATiV3 study

Type de présentation Poster

Numéro de publication 2019

Auteurs C. Lackner, Z. Goodman, D. Tiniakos, P. Hytiroglou, A. Sanyal, S. Francque, P. Huot-Marchand, L. Dzen, B. Noel, P. Broqua, M. Baudin, M. Cooreman, L. Griffel

Date et heure 8 novembre 2025 - 1:00 PM – 2:00 PM ET

Valeurs associées

INVENTIVA
4,7550 EUR Euronext Paris -5,84%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu, le 6 octobre 2025 à Paris ( POOL / Stephane Mahe )
    Lecornu prêt à bouger sur les retraites, Macron lâché par les siens
    information fournie par AFP 07.10.2025 22:47 

    Nouveau rebondissement dans la crise politique: Sébastien Lecornu a "ouvert la porte" à une "suspension" de la réforme des retraites, au terme d'une première journée "d'ultimes négociations" demandées par un Emmanuel Macron lâché jusque dans son propre camp. Le ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street s'accorde une pause
    information fournie par AFP 07.10.2025 22:46 

    La Bourse de New York a terminé en baisse mardi, marquant le pas après ses records de la veille, les investisseurs recherchant un nouveau catalyseur en l'absence d'indicateurs économiques. Le Dow Jones a reculé de 0,20%, l'indice Nasdaq de 0,67% et l'indice élargi ... Lire la suite

  • Le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu, le 6 octobre 2025 à Paris ( POOL / Stephane Mahe )
    Lecornu fixe un ultimatum à LR en brandissant la menace de la gauche ou d'une dissolution, selon Wauquiez
    information fournie par AFP 07.10.2025 22:31 

    Sébastien Lecornu a fixé mardi un ultimatum jusqu'à mercredi soir aux Républicains pour qu'ils décident s'ils sont prêts à participer à un gouvernement avec la macronie, brandissant la menace d'un Premier ministre "de gauche" ou une dissolution, a affirmé Laurent ... Lire la suite

  • La ministre démissionnaire de l'Education et ancienne Première ministre Elisabeth Borne à Paris, le 5 février 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Borne ouvre la porte à une "suspension" de la réforme des retraites
    information fournie par AFP 07.10.2025 21:53 

    La ministre démissionnaire de l'Education et ancienne Première ministre Elisabeth Borne s'est dite mardi ouverte à une "suspension" de la très impopulaire réforme des retraites qu'elle avait fait adopter en 2023, dans une interview au Parisien. "Si c'est la condition ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank