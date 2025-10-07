Inventiva présentera plusieurs abstracts lors du congrès AASLD The Liver Meeting® 2025

Daix (France), New York City (New York, United States), le 7 octobre, 2025 - Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies orales pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), a annoncé la présentation de quatre abstracts lors du prochain congrès annuel de l’American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) The Liver Meeting® 2025, qui se tiendra du 7 au 11 novembre 2025 à Washington, D.C.





Détails des présentations :





Titre Comparison of digital images versus glass slides for the histopathological evaluation of liver biopsy samples according to the NASH-CRN scoring system for MASH: A validation performed as part of the NATiV3 study



Type de présentation Poster



Numéro de publication 2019



Auteurs C. Lackner, Z. Goodman, D. Tiniakos, P. Hytiroglou, A. Sanyal, S. Francque, P. Huot-Marchand, L. Dzen, B. Noel, P. Broqua, M. Baudin, M. Cooreman, L. Griffel



Date et heure 8 novembre 2025 - 1:00 PM – 2:00 PM ET