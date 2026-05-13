Inventiva présentera plusieurs abstracts lors de l’EASL Congress 2026

Daix (France), New York City (New York, Etats-Unis), le 13 mai 2026 – Inventiva (Euronext Paris et NASDAQ: IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de thérapies par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), a annoncé aujourd’hui la présentation de deux abstracts lors du prochain congrès annuel de l’European Association for the Study of the Liver, EASL Congress 2026, qui se tiendra du 27 au 30 mai 2026 à Barcelone.
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