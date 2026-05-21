 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Inventiva présentera lors de la 2026 Jefferies Global Healthcare Conference
information fournie par Boursorama CP 21/05/2026 à 22:00

Daix (France), New York City (New York, Etats-Unis), le 21 mai 2026 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d’une thérapie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), annonce aujourd'hui que son Directeur Général Andrew Obenshain présentera lors de la prochaine 2026 Jefferies Global Healthcare Conference. La conférence se tiendra du 2 au 4 juin 2026 à New York.
La direction d'Inventiva tiendra également des réunions individuelles durant la conférence.

Les détails de la présentation sont les suivants :
Date : Mercredi 3 juin 2026
Heure : 17:30-18:00 (ET)
Lieu : New York City
Lien webcast : Inventiva S.A.

Valeurs associées

INVENTIVA
4,395 EUR Euronext Paris -0,79%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
104,52 -0,61%
CAC 40
8 086 -0,39%
NANOBIOTIX
33,52 -9,26%
STELLANTIS
6,32 -1,68%
EUTELSAT
3,833 +22,46%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank