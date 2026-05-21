Inventiva présentera lors de la 2026 Jefferies Global Healthcare Conference

Daix (France), New York City (New York, Etats-Unis), le 21 mai 2026 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d’une thérapie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), annonce aujourd'hui que son Directeur Général Andrew Obenshain présentera lors de la prochaine 2026 Jefferies Global Healthcare Conference. La conférence se tiendra du 2 au 4 juin 2026 à New York.
La direction d'Inventiva tiendra également des réunions individuelles durant la conférence.
Les détails de la présentation sont les suivants :
Date : Mercredi 3 juin 2026
Heure : 17:30-18:00 (ET)
Lieu : New York City
Lien webcast : Inventiva S.A.
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