Inventiva présentera lors de la 2026 Jefferies Global Healthcare Conference

Daix (France), New York City (New York, Etats-Unis), le 21 mai 2026 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d’une thérapie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), annonce aujourd'hui que son Directeur Général Andrew Obenshain présentera lors de la prochaine 2026 Jefferies Global Healthcare Conference. La conférence se tiendra du 2 au 4 juin 2026 à New York.

La direction d'Inventiva tiendra également des réunions individuelles durant la conférence.



Les détails de la présentation sont les suivants :

Date : Mercredi 3 juin 2026

Heure : 17:30-18:00 (ET)

Lieu : New York City

Lien webcast : Inventiva S.A.