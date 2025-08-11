Inventiva Participera à la « Canaccord Genuity 45th Annual Growth Conference »

Daix (France), New York City (New York, Etats-Unis), le 11 aout 2025 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA ) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies orales pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), a annoncé aujourd'hui que Jason Campagna, MD, PhD, Président de la R&D et Directeur Médical, et David Nikodem, PhD, Vice-Président des opérations aux États-Unis, participeront à un « fireside chat » lors de la conférence annuelle « Canaccord Genuity 45th Annual Growth Conference ». Cette conférence se tiendra du 12 au 14 août 2025 à l'hôtel InterContinental de Boston.

Lors de cet entretien, les Drs Campagna et Nikodem présenteront les dernières actualités de la Société, les avancées de lanifibranor et de l’essai clinique de Phase III NATiV3 dans la MASH, et évoqueront la stratégie globale de R&D ainsi que les perspectives de la Société.

Détails du « fireside chat » :

Date : Mercredi 13 août 2025

Heure : 10h30 (heure de la côte Est des États-Unis)

À propos d’Inventiva

Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans la recherche et développement de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de patients atteints de la MASH et d’autres maladies avec des besoins médicaux non satisfaits significatifs. La Société évalue actuellement le Lanifibranor dans le cadre de l’étude clinique pivot de Phase 3 pour le traitement de patients adultes atteints de la MASH, une maladie hépatique chronique courante et progressive.

Inventiva est une société cotée sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (symbole : IVA - ISIN : FR0013233012) et sur le marché Nasdaq Global Market aux Etats-Unis (symbole : IVA). www.inventivapharma.com

Contacts

Inventiva



Pascaline Clerc



EVP, Strategy and Corporate Affairs



media@inventivapharma.com



+1 202 499 8937 Brunswick Group



Tristan Roquet Montegon /



Aude Lepreux /



Julia Cailleteau



Relations média



inventiva@brunswickgroup.com



+33 1 53 96 83 83











ICR Healthcare



Patricia L. Bank



Investor relations



patti.bank@icrhealthcare.com



+1 415 513 1284

Pièce jointe