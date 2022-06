Inventiva organise un webcast avec des leaders d’opinion à l’occasion de l’EASL International Liver Congress™ 2022

Daix (France), Long Island City (New York, États-Unis), le 16 juin 2022 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de patients atteints de stéatohépatite non alcoolique (NASH), et d’autres maladies avec des besoins médicaux non satisfaits significatifs, annonce aujourd’hui l’organisation d’un webcast consacré à la NASH avec la participation de trois leaders d’opinion le 28 juin 2022 à la suite de l’EASL International Liver Congress™ 2022.