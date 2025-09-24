Inventiva organise un événement analystes et investisseurs le 8 octobre 2025

Le programme inclura une mise à jour sur son médicament candidat, lanifibranor, en amont des résultats principaux de l’étude de Phase 3 NATiV3 attendus au second semestre 2026





Trois experts internationaux de renom et un représentant des patients mettront en lumière les principales les évolutions qui définissent le paysage thérapeutique de la MASH





Daix (France), New York City (New York, Etats-Unis), le 24 septembre 2025 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies orales pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), a annoncé aujourd’hui qu’elle organisera un événement destiné aux analystes et investisseurs afin de présenter une mise à jour stratégique de l’entreprise, en amont des résultats principaux de Phase 3 attendus pour lanifibranor, l’actif phare de la Société dans la MASH. L’événement se tiendra le mercredi 8 octobre 2025, de 11h30 à 14h00 (ET) / de 17h30 à 20h00 (CET), à New York.

L’équipe de direction d’Inventiva reviendra ainsi sur les sujets suivants :

Positionnement stratégique attendu de lanifibranor dans le marché de la MASH

Revue approfondie du mécanisme d’action de lanifibranor et des données cliniques disponibles à ce jour, incluant les principaux résultats de l’étude de Phase 2b

Le design et les objectifs de l’étude de Phase 3 en cours, ainsi qu’une mise a jour sur l’avancement et un aperçu des caractéristiques des patients randomises

Comment lanifibranor, avec son activité intra-hépatique et extra-hépatique, répond aux besoins médicaux non satisfaits dans la MASH.

Lors de cette journée, trois experts de renommée internationale dans le domaine de la MASH ainsi qu’un représentant de patients, interviendront :

Nezam Afdhal, MD, Chef de la division de gastroentérologie, hépatologie et nutrition, Beth Israel Deaconess Medical Center, et Professeur de médecine à la Harvard Medical School

William Alazawi, MD, Professeur d’hépatologie et Directeur de la recherche, Queen Mary University of London

Henry E. Chang, Directeur exécutif de la Fatty Liver Foundation

Arun Sanyal, MD, Directeur du Stravitz-Sanyal Institute for Liver Disease and Metabolic Health, Virginia Commonwealth University School of Medicine, et co-investigateur principal de l’étude de Phase 3 NATiV3.

Les personnes souhaitant participer peuvent s’inscrire à la retransmission en direct ICI . Un enregistrement sera accessible dans la rubrique « Investisseurs » du site internet d’Inventiva : http://www.inventivapharma.com peu de temps après la conclusion de l’événement.

About Inventiva



Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans la recherche et développement de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de patients atteints de la MASH. La Société évalue actuellement le Lanifibranor dans le cadre de l’étude clinique pivot de Phase 3 pour le traitement de patients adultes atteints de la MASH, une maladie hépatique chronique courante et progressive.

Inventiva est une société cotée sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (symbole : IVA - ISIN : FR0013233012) et sur le marché Nasdaq Global Market aux Etats-Unis (symbole : IVA). www.inventivapharma.com

