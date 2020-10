Inventiva obtient le statut « Fast Track » de la FDA pour son candidat médicament au stade clinique odiparcil dans la MPS VI

Ce statut est destiné à accélérer l'évaluation réglementaire et à faciliter le développement d'odiparcil pour le traitement de patients atteints de la MPS VI



Daix (France), le 19 octobre 2020 - Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH), des mucopolysaccharidoses (MPS) et d'autres maladies avec un besoin médical non satisfait significatif, annonce aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a accordé le statut « Fast Track » à odiparcil, son candidat médicament au stade clinique, pour le traitement de la MPS de type VI (MPS VI), une maladie génétique rare et progressive.



Le programme « Fast Track » de la FDA est destiné à faciliter le développement ainsi qu'à accélérer l'évaluation réglementaire et l'aprobation potentielle de candidats médicaments. Ce programme vise à permettre aux patients d'avoir accès plus rapidement à des médicaments destinés à traiter des pathologies graves et à répondre à des besoins médicaux non satisfaits importants.