Inventiva lance un programme At-the-Market

(AOF) - Inventiva a annoncé l’enregistrement d’un document préalable auprès de la US Securities and Exchange Commission, l’équivalent de l’Autorité des marchés financiers, dans le cadre de la mise en place d’un programme de financement en fonds propres dit « At-the-Market offering ». La société biopharmaceutique va ainsi pouvoir émettre et vendre, aux conditions de marché, à des investisseurs non sollicités ayant manifesté un intérêt, des actions ordinaires sous la forme d’American Desposite Share (ADS).

Chaque ADS représente une action ordinaire Inventiva, pour un montant brut total allant jusqu'à 100 millions de dollars.

La société compte utiliser le produit net des ventes d'ADS afin de financer la recherche et le développement du Lanifibranor (le principal candidat-médicament de la société pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique), le besoin en fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprises.

