Inventiva lève 30 millions de dollars dans le cadre de son programme At-The-Market pour des investisseurs institutionnels spécialisés existants et nouveaux

Daix (France), Long Island City (New York, Etats-Unis), le 23 septembre 2021 - Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq: IVA) (la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH), des mucopolysaccharidoses (MPS) et d’autres maladies avec un besoin médical non satisfait significatif dans les domaines de la fibrose, des maladies de stockage lysosomales et de l'oncologie, a annoncé aujourd'hui avoir réalisé une levée de 2.083.334 American Depositary Shares (« ADSs ») dans le cadre de son programme de financement en fonds propres dit « At-the-market » (le « Programme ATM ») mis en place le 2 août 2021, avec l'aide de Jefferies LLC en qualité d'agent placeur. Chaque ADS représente une action ordinaire de la Société.