Inventiva: JP Morgan Chase sous les 5% des droits de vote

(Zonebourse.com) - JP Morgan Chase & Co a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en baisse, le 1er août, le seuil de 5% des droits de vote d'Inventiva, au résultat d'une réduction du nombre d'actions détenues par assimilation.



La banque américaine a précisé détenir, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 7.334.633 actions Inventiva représentant autant de droits de vote, soit 5,27% du capital et 4,82% des droits de vote de la société biopharmaceutique.





