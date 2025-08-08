 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Inventiva: JP Morgan Chase sous les 5% des droits de vote
information fournie par Cercle Finance 08/08/2025 à 15:37

(Zonebourse.com) - JP Morgan Chase & Co a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en baisse, le 1er août, le seuil de 5% des droits de vote d'Inventiva, au résultat d'une réduction du nombre d'actions détenues par assimilation.

La banque américaine a précisé détenir, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 7.334.633 actions Inventiva représentant autant de droits de vote, soit 5,27% du capital et 4,82% des droits de vote de la société biopharmaceutique.

