Inventiva : deux changements dans l'équipe de direction

(AOF) - Inventiva a dévoilé des changements au sein de son équipe de direction. Jason Campagna a été nommé au poste de président de la R&D et directeur médical, succédant à Pierre Broqua et Michael Cooreman. Parallèlement, Martine Zimmermann va rejoindre l’entreprise pour occuper la fonction de vice-présidente exécutive en charge des affaires réglementaires et de l’assurance qualité. Ces nominations reflètent l’engagement d’Inventiva vers une croissance à long terme et une excellence opérationnelle, pour préparer la publication des résultats de l’étude NATiV3 prévue pour le second semestre 2026.

