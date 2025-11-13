Inventiva annonce les modalités définitives ainsi que l'extension de l'offre au public d'American Depositary Shares d'approximativement 150 millions de dollars

Daix (France), New York City (New York, États-Unis), le 13 novembre 2025 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies orales pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), a annoncé aujourd'hui la fixation des modalités définitives de l'offre au public préalablement annoncée, aux Etats-Unis uniquement, de 38.961.038 nouvelles American Depositary Shares (« ADSs »), chacune représentant une nouvelle action ordinaire de la Société d'une valeur nominale de 0,01 euro, émises à un prix de souscription de 3,85 dollars par ADS (l'« Offre »). Le règlement-livraison de l'Offre devrait avoir lieu le 17 novembre 2025, sous réserve des conditions usuelles.
