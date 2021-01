Inventiva annonce le design de son étude clinique de Phase III avec lanifibranor dans la NASH

Daix (France), le 5 janvier 2021 - Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH), des mucopolysaccharidoses (MPS) et d'autres maladies avec un besoin médical non satisfait significatif, communique aujourd'hui les détails de son étude clinique de Phase III avec son principal candidat médicament lanifibranor dans la NASH suite à la réunion réglementaire de fin de Phase II (« end-of-phase II meeting ») avec la Food and Drug Administration (FDA) américaine et la réception de la lettre d'avis scientifique (« Scientific Advice letter ») de l'Agence européenne des médicaments (EMA). Le design de l'étude de Phase III et la stratégie clinique ont été discutées avec les deux autorités réglementaires et les éléments clés suivants peuvent être confirmés.