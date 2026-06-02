Inventiva annonce la reprise des négociations de ses actions ordinaires sur Euronext Paris

Daix (France), New York City (New York, United States), le 2 juin 2026 – Inventiva (Euronext Paris et NASDAQ: IVA ) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d’une thérapie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), a annoncé la reprise des négociations de ses actions ordinaires sur le marché réglementé de Euronext à Paris aujourd’hui à compter de 15h30 CEST.

La négociation des actions ordinaires de la Société a été suspendue, à la demande de la Société, le 2 juin 2026 à partir de 9h00 CEST, dans le cadre de de l'Opération de Financement et de l’Offre d’American Depositary Shares aux États‑Unis (chacune représentant une action ordinaire nouvelle de la Société d’une valeur nominale de 0,01 €) précédemment annoncées.

A propos d'Inventiva

Inventiva est une société biopharmaceutique en phase clinique spécialisée dans la recherche et développement d’une petite molécule administrée par voie orale pour le traitement de patients atteints de la MASH. La Société évalue actuellement le lanifibranor, un nouvel agoniste pan-PPAR, dans le cadre de l’étude clinique pivot de phase 3 NATiV3 pour le traitement de patients adultes atteints de la MASH, une maladie hépatique chronique courante et progressive.

Inventiva est une société cotée sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (symbole : IVA, ISIN : FR0013233012) et sur le Nasdaq Global Market aux États-Unis (symbole : IVA). https://www.inventivapharma.com

Contacts

Media



Pascaline Clerc: media@inventivapharma.com



Mark Corbae: inventivapr@icrhealthcare.com



Investisseurs



David Nikodem: IR@inventivapharma.com



Patricia L. Bank: patti.bank@icrhealthcare.com





Note spéciale aux déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives relatives à la suspension du cours attendue. Bien que la Société considère que ses projections sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, ce qui pourrait donner lieu à des résultats substantiellement différents de ceux décrits, induits ou anticipés dans lesdites déclarations prospectives.

Sous réserve de la réglementation applicable, la Société ne prend aucun engagement de mise à jour ou de révision des informations contenues dans ce communiqué. Le présent communiqué de presse a été rédigé en français et en anglais. En cas de divergence entre les deux textes, la version française prévaudra.

Avertissement

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres dans une quelconque juridiction, et ne doit pas constituer une offre, une sollicitation ou une vente dans une quelconque juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.

La diffusion de ce document peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent document doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.

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