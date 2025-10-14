 Aller au contenu principal
Inventiva annonce la mise en place d’un nouveau programme « At-The-Market » (ATM)
information fournie par Boursorama CP 14/10/2025 à 22:00

Daix (France), New York City (New York, Etats-Unis), le 14 octobre 2025 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies orales pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), annonce ce jour avoir enregistré un document préalable intitulé « Form F-3 » (le « Document d’Enregistrement »), auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (« SEC »), aux Etats-Unis, dans le cadre de la mise en place d’un programme de de financement en fonds propres dit At-the-Market offering (« ATM »).

