Inventiva annonce la finalisation de la restructuration des BSA BEI à la suite de l'émission des Nouveaux BSA BEI

Daix (France), New York City (New York, États-Unis), le 9 juillet, 2026 – Inventiva (Euronext Paris et NASDAQ : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une thérapie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), a le plaisir d'annoncer aujourd'hui la réalisation de la dernière étape des opérations précédemment annoncées le 2 juin 2026 (l’« Opération Combinée »), à la suite de l’émission d’environ 15,7 millions de nouveaux bons de souscription d’actions (les « Nouveaux BSA BEI ») au profit de la Banque Européenne d’Investissement (la « BEI ») et la remise à la Société, en vue de leur annulation, de l’ensemble des BSA restants initialement émis au profit de la BEI en janvier 2024 (les « BSA BEI Initiaux Tranche B ») qui n’avaient pas été rachetés dans le cadre de l’Opération Combinée.