Inventiva annonce la dernière visite du dernier patient de l’étude clinique de Phase 3 NATiV3 évaluant le lanifibranor dans la MASH

Daix (France), New York (New York, États-Unis), le 2 septembre 2026 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement d’une thérapie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), annonce aujourd’hui que le dernier patient a effectué sa dernière visite à 72 semaines dans l’étude clinique de Phase 3 NATiV3 évaluant le lanifibranor chez des patients atteints de MASH présentant une fibrose modérée à avancée.

L’étude NATiV3 a inclus 1 009 adultes atteints de MASH non cirrhotique confirmée par biopsie et présentant une fibrose de stade F2/F3, ainsi que 410 patients supplémentaires dans une cohorte exploratoire. Avec la dernière visite du dernier patient réalisée, l’ensemble des patients a désormais terminé la période de traitement de 72 semaines.

Inventiva confirme que les résultats principaux de l’étude NATiV3 sont toujours attendus au quatrième trimestre 2026, conformément à ses précédentes communications. Si les résultats sont favorables, la Société prévoit de déposer une demande d’autorisation réglementaire au premier semestre 2027 et se prépare à une éventuelle mise sur le marché du lanifibranor aux États-Unis en 2028, sous réserve de l’obtention de l’autorisation de la FDA.