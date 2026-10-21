Intuitive Surgical recule après avoir revu à la baisse ses prévisions de croissance concernant les interventions da Vinci

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** L'action de la société de technologie de chirurgie robotique Intuitive Surgical ISRG.O recule de 7,6% à 404,7 dollars en pré-ouverture

** La société resserre ses prévisions pour l'exercice 2026 concernant la croissance du nombre d'interventions réalisées à l'aide de ses systèmes de chirurgie robotique da Vinci

** La société prévoit pour l’exercice 2026 une croissance mondiale du nombre d’interventions da Vinci proche du point médian de sa fourchette de 14% à 15%, contre une prévision antérieure de 13,5% à 15,5%

** ISRG affiche pour le troisième trimestre un BPA ajusté de 3 dollars et un chiffre d'affaires de 3,05 milliards de dollars, contre des estimations des analystes de 2,64 dollars et 2,91 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Sur 35 courtiers, 25 attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou mieux, neuf "conserver" et un "vendre"; le cours-cible médian s'établit à 486 dollars

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 22,7% depuis le début de l'année