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Intuitive Surgical plonge sur fond d'inquiétude sur l'assurance santé
information fournie par Zonebourse 17/07/2026 à 15:17

Le fabricant des robots chirurgicaux da Vinci a maintenu ses prévisions de croissance mondiale, mais son avertissement sur l'effet des changements de la politique de couverture santé aux Etats-Unis déplaît à Wall Street.

L'action Intuitive Surgical cédait près de 10% avant l'ouverture de la bourse américaine. En cause : si le groupe table toujours sur une croissance mondiale des interventions da Vinci proche du point médian de sa fourchette de 13,5% à 15,5% en 2026, il a prévenu que les modifications de certains régimes d'assurance pourraient peser sur la demande.

La croissance des interventions aux Etats-Unis reste positive (12%), mais elle affiche son rythme le plus lent des trois dernières années. La société a indiqué que l'expiration des subventions de l'ère pandémique liées au programme Obamacare (ACA) a eu un impact négatif modeste sur l'activité, en reportant des interventions non urgentes.

Lors de la conférence de présentation, le management est resté prudent et a refusé de chiffrer précisément l'impact de l'effet ACA, ce qui a contribué à peser sur le titre.

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