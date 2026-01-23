Intuitive Surgical fait mieux que prévu au quatrième trimestre
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 14:20
Sur les trois derniers mois de l'année, le spécialiste des soins mini-invasifs et pionnier de la chirurgie assistée par robot a dégagé un résultat opérationnel de 864 millions de dollars, contre 735 millions de dollars un an plus tôt.
Enfin, le résultat net s'est élevé à 795 millions de dollars, soit 2,21 dollars par action, contre 686 millions de dollars au quatrième trimestre 2024.
Au niveau des perspectives pour l'exercice en cours, la société californienne table sur une croissance mondiale des procédures da Vinci comprise entre 13 et 15%, contre 18% en 2025. Une procédure da Vinci désigne une intervention chirurgicale réalisée à l'aide du système robotisé da Vinci, une technologie de chirurgie mini-invasive assistée par robot.
En données non-GAAP, l'entreprise table sur une marge brute comprise dans une fourchette de 67 à 68% des revenus, contre 67,6% en 2025. Cette fourchette tient notamment compte des droits de douane. Parallèlement, toujours en non-GAAP, la croissance des dépenses opérationnelles devrait s'élever entre 11 et 15%, contre 12% un an plus tôt.
Valeurs associées
|525,8100 USD
|NASDAQ
|0,00%
A lire aussi
-
La Première ministre danoise Mette Frederiksen arrive à la maison Hans Egede à Nuuk. La dirigeante danoise est reçue par le Premier ministre groenlandais, Jens-Frederik Nielsen, alors que Donald Trump semble revenir sur ses menaces de s'emparer de l'île arctique ... Lire la suite
-
Le vice-président américain JD Vance, en visite à Minneapolis où se tiennent des manifestations quotidiennes contre les arrestations menées par la police fédérale de l'immigration, déclare que "nous pourrons vraiment faire baisser la température" si la police de ... Lire la suite
-
par Manoj Kumar et Shivangi Acharya L'Inde et l'Union européenne (UE) vont annoncer mardi prochain la conclusion de leurs négociations en vue d'un accord de libre-échange, ont déclaré des sources indiennes et européennes. L'accord pourrait être annoncé après la ... Lire la suite
-
par Sybille de La Hamaide et Alexander Marrow Des investigations sont en cours à la suite de deux signalements de décès de nourrissons ayant consommé des laits infantiles qui ont fait l'objet de rappels ce mois-ci, a déclaré vendredi le ministère français de la ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer