Intuitive Surgical dépasse les prévisions trimestrielles grâce à la forte demande pour ses systèmes robotiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Intuitive Surgical ISRG.O a confirmé jeudi ses prévisions pour 2026 concernant la croissance mondiale du nombre d'interventions réalisées à l'aide de ses robots da Vinci de pointe, après avoir dépassé les estimations de Wall Street en matière de bénéfices et de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre, grâce à une forte demande pour ses systèmes chirurgicaux. L'action de la société a reculé de plus de 9% en séance prolongée.

* Intuitive est un acteur dominant sur le marché de la robotique chirurgicale, ses robots da Vinci faisant l’objet d’une demande constante de la part des hôpitaux qui cherchent à résorber leur retard dans les interventions médicales et à élargir l’accès aux soins mini-invasifs.

* Intuitive a maintenu ses prévisions pour 2026 concernant la croissance mondiale des interventions assistées par da Vinci, qu’elle estime entre 13,5% et 15,5%, et a indiqué s’attendre à ce que la croissance se situe près du milieu de cette fourchette.

* Le volume des interventions da Vinci a augmenté de 15% à l’échelle mondiale au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente, a indiqué la société.

* Les résultats d’Intuitive font suite à l’alerte publiée mardi par l’opérateur hospitalier HCA Healthcare HCA.N concernant un ralentissement de la demande d’interventions chirurgicales et une augmentation du nombre de patients non assurés, de nombreux Américains ayant renoncé à leurs contrats d’assurance dans le cadre de l’Affordable Care Act après l’expiration des subventions accordées pendant la pandémie.

* Sur une base ajustée, le fabricant de dispositifs médicaux a annoncé un bénéfice de 2,8 dollars par action pour le trimestre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 2,5 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

* Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'est établi à 2,89 milliards de dollars, contre des estimations des analystes de 2,82 milliards de dollars.

* Intuitive prévoit désormais que sa marge brute ajustée pour 2026 se situera entre 68% et 69% du chiffre d’affaires, soit un niveau supérieur aux 67,5% à 68,5% qu’elle avait précédemment prévue.