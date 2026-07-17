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Intuitive Surgical : -13% à 350 USD, vers une division par 2 en 7 mois
information fournie par Zonebourse 17/07/2026 à 17:01

Intuitive Surgical, valeur longtemps considérée comme défensive, est devenue une valeur "momentum" en 2024, avant de plafonner à des très hauts niveaux de valorisation (P/E à plus de 50) et de matérialiser un double sommet vers 600 USD mi-février 2025 puis 10 mois plus tard, fin décembre.

Le titre dévisse de -13% à 350 USD (ex zénith de mi-juillet 2023), et s'achemine vers une division par 2 en 7 mois car la cassure des 400/395 USD réactive la dynamique baissière avec les 300 USD en ligne de mire.

Valeurs associées

INTUITIVE SURGICAL
351,8207 USD NASDAQ -12,55%
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