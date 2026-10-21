Intuitive resserre ses prévisions de croissance pour les interventions de chirurgie robotisée en 2026 ; l'action recule

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par Sahil Pandey

Intuitive Surgical ISRG.O a resserré mardi ses prévisions pour 2026 concernant la croissance du nombre d’interventions réalisées à l’aide de ses systèmes de chirurgie robotisée da Vinci.

La croissance du nombre d’interventions est un indicateur clé pour Intuitive, car les opérations réalisées à l’aide de ses systèmes da Vinci génèrent des ventes récurrentes d’instruments et d’accessoires, qui constituent son principal segment de chiffre d’affaires.

* Le fabricant de dispositifs médicaux, dont l'action a chuté d'environ 7% en séance prolongée, s'attend désormais à ce que la croissance mondiale du nombre d'interventions da Vinci se situe plus près du point médian de sa fourchette prévisionnelle de 14% à 15%. Ses prévisions antérieures s'établissaient entre 13,5% et 15,5%.

* Aux États-Unis, la croissance du nombre d’interventions da Vinci s’est élevée à 10% au troisième trimestre, tandis qu’elle a atteint 20% hors des États-Unis

* Intuitive prévoit de déployer son programme “Extended Use”, conçu pour réduire les coûts des instruments et élargir l’accès à la chirurgie assistée par robot, et s’attend à ce que les États-Unis soient son premier marché, sous réserve de l’autorisation réglementaire

* Le bénéfice ajusté du troisième trimestre s’est élevé à 3 dollars par action diluée pour un chiffre d’affaires de 3,05 milliards de dollars, contre des estimations de 2,64 dollars et 2,91 milliards de dollars, respectivement, selon les données compilées par LSEG

* Intuitive continue de surveiller la baisse des inscriptions à l’Affordable Care Act, les modifications apportées aux conditions d’éligibilité à Medicaid et les changements potentiels du programme 340B de tarification des médicaments, a déclaré Jamie Samath, directeur financier

* En juillet, Intuitive avait indiqué que l’expiration des subventions renforcées au titre de l’Affordable Care Act avait eu un impact négatif modéré sur la croissance du nombre d’interventions aux États-Unis