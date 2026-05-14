Intuitive Machines en baisse après des résultats inférieurs aux attentes au premier trimestre et une perte plus importante

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 mai - ** L'action d'Intuitive Machines LUNR.O recule de 4,4% à 34,1 $ en pré-ouverture

** La start-up spatiale affiche un chiffre d'affaires de 196,7 millions de dollars au premier trimestre, soit près du triple de l'année précédente, mais reste en deçà de l'estimation moyenne de 202,7 millions de dollars des analystes interrogés par LSEG

** La perte nette de 52,5 millions de dollars dépasse le consensus de 12,8 millions de dollars

** La croissance du chiffre d'affaires et l'augmentation du carnet de commandes sont tirées par l'acquisition de Lanteris Space Systems - LUNR

** Huit des dix courtiers recommandent d’“acheter” le titre, un de “conserver” et un de “vendre”; leur objectif de cours médian est de 24,5 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture de mercredi, le titre LUNR avait plus que doublé depuis le début de l'année