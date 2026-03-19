Intuitive Machines chute après avoir annoncé une perte plus importante que prévu au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige pour ajouter le mot "falls" dans le titre)

19 mars - ** Les actions de la startup spatiale Intuitive Machines LUNR.O ont baissé de 5%à 17 ,20 $ en pré-marché ** La société affiche une perte plus importante que prévu de 59,7 millions de dollars au quatrième trimestre, alors que les analystes s'attendaient à une perte de 10,6 millions de dollars, selon les données de LSEG

** Les revenus du 4ème trimestre de 44,8 millions de dollars sont inférieurs aux attentes des analystes de 53,7 millions de dollars

** Les dépenses d'exploitation ont augmenté de 14,4%, principalement en raison d'une forte augmentation des frais généraux et administratifs, ce qui a eu un impact sur la perte nette

** Huit courtiers sur dix estiment que l'action est "achetée", un "conservée" et un "vendue"; leur estimation médiane est de 19 dollars - données LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 11,5 % depuis le début de l'année