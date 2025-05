Intuit: relèvement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 23/05/2025 à 11:08









(CercleFinance.com) - En marge de ses trimestriels jeudi soir, Intuit a indiqué relever ses objectifs pour son exercice 2024-25, visant désormais un BPA ajusté en croissance de 18-19% (au lieu de 13-14%), ainsi que des revenus en hausse d'environ 15% (au lieu de 12-13%).



Pour son troisième trimestre comptable (clos fin avril), l'éditeur de logiciels comptables et fiscaux dévoile un BPA ajusté en progression de 18% à 11,65 dollars, pour des revenus en croissance de 15% à 7,75 milliards de dollars.



'Nous avons réalisé un solide troisième trimestre 2024-25, grâce à une saison fiscale exceptionnelle et à la dynamique continue de notre ensemble Global Business Solutions et de Credit Karma', commente son CFO Sandeep Aujla.



'Nous redéfinissons ce qui est possible avec l'intelligence artificielle en devenant un guichet unique d'agents d'IA et d'experts humains basés sur l'IA pour alimenter le succès des consommateurs et des PME', ajoute le CEO Sasan Goodarzi.





Valeurs associées INTUIT 666,0700 USD NASDAQ +0,92%