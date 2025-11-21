 Aller au contenu principal
Intuit publie des profits trimestriels meilleurs que prévu
information fournie par AOF 21/11/2025 à 14:50

(AOF) - Intuit a dévoilé des profits supérieurs aux attentes et son titre est attendu en hausse. Au premier trimestre, clos fin octobre, l'éditeur de logiciels de conseil fiscal a enregistré un profit net de 471 millions de dollars, soit 1,32 dollar par action, à comparer avec un profit de 353 millions de dollars représentant 1,26 dollar par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, il a dégagé un bénéfice par action de 3,34 dollars, à comparer au consensus de 3,10 dollars. Le chiffre d'affaires d'Intuit a augmenté de 18%, à 3,885 milliards de dollars. Wall Street ciblait 3,76 milliards.

" Nous avons réalisé un premier trimestre exceptionnel grâce à la poursuite de notre stratégie axée sur notre plateforme experte basée sur l'intelligence artificielle. Intuit crée un système intelligent qui exploite les données, les services de données, l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine pour favoriser la réussite des consommateurs, des petites et moyennes entreprises et des comptables ", a déclaré Sasan Goodarzi, directeur général d'Intuit.

Sur le trimestre en cours, Intuit prévoit de réaliser un bénéfice par action ajusté situé entre 3,63 dollars et 3,68 dollars. Les revenus sont anticipés en croissance de 14% à 15%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

