Intuit progresse grâce à un partenariat avec Anthropic
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 14:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 février - ** Les actions de l'éditeur de logiciels de préparation des déclarations d'impôts Intuit INTU.O augmentent de 4,8 % à 378,78 $ dans les transactions de pré-marché

** Intuit s'associe à Anthropic pour proposer des agents d'intelligence artificielle personnalisés aux entreprises de taille moyenne sur la plateforme Intuit

** Le partenariat permettra aux entreprises de créer et de déployer des agents d'intelligence artificielle sécurisés, conçus pour des flux de travail conformes

** INTU devrait publier ses résultats jeudi

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté d'environ 45 % depuis le début de l'année

