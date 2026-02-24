 Aller au contenu principal
Intuit mise sur l'IA en s'alliant à Anthropic
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 15:10

Intuit fait part d'un partenariat pluriannuel avec Anthropic, le créateur du modèle d'IA Claude, afin d'apporter des agents d'IA personnalisés aux entreprises de taille moyenne sur la plateforme Intuit, ainsi que des expériences hautement personnalisées pour les ménages et les entreprises.

Les entreprises pourront constituer et personnaliser des agents d'IA sécurisés et précis afin de soutenir des flux de travail conformes en utilisant le Claude Agent SDK d'Anthropic sur la plateforme Intuit, quelle que soit leur expertise technique.

De plus, l'expertise et les outils d'Intuit en fiscalité, finance, comptabilité et marketing seront intégrés directement dans les produits d'Anthropic, notamment Cowork, Claude for Enterprise et Claude.ai.

"Avec Anthropic, nous apportons la puissance de la plateforme Intuit pour débloquer des bénéfices inégalés, adaptés aux besoins spécifiques de chaque consommateur et entreprise", a déclaré Alex Balazs, directeur technologique d'Intuit.

"La combinaison de la plateforme Intuit avec Claude permettra aux clients d'Intuit de créer et d'utiliser des agents IA qui comprennent leur secteur, leurs flux de travail et leurs exigences de conformité", déclare de son côté Paul Smith, directeur commercial chez Anthropic.

Ces expériences commenceront à être déployées auprès des clients d'Intuit et des utilisateurs d'Anthropic au printemps 2026. Intuit déploie en outre Claude Code au sein de son organisation d'ingénierie, aidant ainsi ses employés à améliorer encore leur productivité.

Valeurs associées

INTUIT
366,0150 USD NASDAQ +1,80%
