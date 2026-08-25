Intuit déçoit avec ses prévisions annuelles et chute après-Bourse

Intuit a présenté des perspectives pour son exercice 2027 inférieures aux attentes de Wall Street, alors que le groupe privilégie la conquête de nouveaux clients et les gains de parts de marché au détriment de sa croissance à court terme. L'action de l'éditeur de logiciel chute de plus de 7% après la clôture, portant à plus de 44% son recul depuis le début de l'année.

Intuit prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 23,28 et 23,51 milliards de dollars, soit une croissance de 9% à 10%, contre 23,72 milliards attendus par les analystes et une progression de 14% en 2026. Le groupe invoque notamment les difficultés de Mailchimp, le recul persistant de ses logiciels pour ordinateurs de bureau et la baisse du revenu moyen par client de TurboTax. Les ventes de TurboTax ne devraient progresser que de 2% à 3%, tandis que celles de Mailchimp sont attendues entre une stagnation et un recul de 1%.

Le bénéfice ajusté par action est attendu entre 22,88 et 23,12 dollars sur l'exercice, contre 27,32 dollars anticipés par les analystes. Pour le premier trimestre, Intuit vise également des revenus de 4,29 à 4,31 milliards de dollars et un bénéfice ajusté de 2,44 à 2,48 dollars par action, tous deux sous le consensus. Ces perspectives contrastent avec le quatrième trimestre, durant lequel le chiffre d'affaires a progressé de 13,6% à 4,35 milliards de dollars, dépassant les attentes du marché.