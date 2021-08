Introductions en Bourse : sept clés pour faire les bons choix

Comment choisir les valeurs à fort potentiel ? Découvrez nos conseils sur 19 sociétés cotées depuis le début de l'année. (© Shutterstock)

Les dix-neuf nouvelles sociétés cotées à Paris ont majoritairement déçu. Voici comment distinguer le bon grain de l'ivraie.

Embouteillage à la Bourse de Paris ! Dix-neuf sociétés se sont introduites sur Euronext et Euronext Growth depuis le 1er janvier, sans compter les six qui n'ont pas levé de fonds auprès des épargnants (Spacs, cotations directes...).

Elles ont à cette occasion levé collectivement près de 1,13 milliard d'euros. Rien à voir avec l'annus horribilis écoulé : à peine cinq entreprises avaient bravé la pandémie pour lever moins de 500 millions d'euros.

Poids plumes en force

Cette vague d'introductions a surtout été portée par des petites valeurs - surfant notamment sur les thématiques à la mode de l'hydrogène, de la biotech ou de l'e-commerce -, qui ont levé de petits montants. Treize sociétés ont obtenu moins de 25 millions d'euros et huit moins de 10 millions.

À l'autre bout du spectre, les trois plus grosses opérations sont signées par la plateforme de voitures d'occasion Aramis (388 millions d'euros levés), le spécialiste de l'accompagnement d'artistes Believe (300 millions) et Hydrogène de France (132 millions). Le parcours boursier des nouveaux entrants est globalement peu flatteur (voir tableau ci-dessous).

Seulement quatre valeurs ont progressé d'au moins 5% depuis leur introduction : Pherecydes, HRS, Medesis et