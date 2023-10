Introduction Coty : que faut-il penser de cette star du luxe américaine à Paris ?

AM (redaction@boursorama.fr)

La baisse des marchés semble s'étendre aux entreprises récemment entrées en Bourse comme Coty, une star américaine du luxe, qui perd plus de 11 % en Bourse depuis son introduction en Bourse (IPO) sur Euronext datant du 27 septembre 2023. Découvrez notre analyse de l'action Coty dans cet article. Faut-il investir en Bourse dans l'action Coty ?

Qui est Coty ?

Établie à Paris en 1904, l'entreprise Coty est aujourd'hui l'une des plus grandes sociétés mondiales de beauté, renommée pour son portefeuille de marques emblématiques distribuées dans plus de 130 pays.

Coty opère dans divers secteurs de l'industrie de la beauté, allant des parfums (59 %) aux produits cosmétiques (28 %) en passant par les soins de la peau et du corps parmi d'autres (13 %).

L'entreprise propose ses produits à travers deux catégories de marques : les marques grand public, telles qu'Adidas, Bourjois, David Beckham et Risqué, ainsi que les marques de prestige, comprenant des noms célèbres comme Burberry, Tiffany & Co. et Gucci.

Pourquoi l'entreprise Coty a-t-elle décidé d'adopter la double cotation sur le NYSE et sur Euronext ?

Avant de faire son IPO sur Euronext Paris le 27 septembre 2023, l'entreprise Coty était listée sur le marché américain depuis 2013. Aujourd'hui, avec sa double cotation à Paris, Coty vise à réduire sa dette, mais aussi à attirer davantage d'investisseurs européens pour soutenir son développement futur et à augmenter la liquidité pour ses investisseurs actuels.

Selon Sue Y. Nabi, PDG de Coty depuis 2020, le fait que Paris soit le lieu de naissance historique de l'industrie de la beauté et du luxe en fait un choix judicieux pour l'entreprise américaine – d'autant plus que l'entreprise Coty a initialement été fondée à Paris.

Elle souligne également que près de la moitié de la capitalisation boursière de la Bourse de Paris provient d'entreprises de ces deux secteurs d'activité comme Kering, Hermès, L'Oréal et LVMH (les KHOL).

Étant donné que près de 30 % des investisseurs de Coty sont européens, Sue Y. Nabi considère la cotation de Coty sur la Bourse parisienne comme un moyen de se rapprocher de ses investisseurs locaux.

De plus, plus de 45 % des revenus de l'entreprise Coty proviennent d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique, ce qui signifie qu'une cotation en Europe rapproche aussi l'entreprise de ses principaux marchés.

Analyse de la performance de l'action Coty en Bourse depuis son IPO sur Euronext

Bien que faisant partie des principaux acteurs mondiaux du secteur de la beauté, Coty a connu un début discret à la Bourse de Paris en levant plus de 339 millions de dollars américains via ses actions listées à 10,48 euros le 27 septembre 2023.

Graphique en Bourse de l'action Coty

Café de la Bourse

Source : TradingView

Depuis son IPO cependant, l'action Coty sur Euronext a perdu en Bourse plus de 11 % en passant de 10,48 euros à 9,196 euros au moment de l'écriture de cet article. Vendredi 13 octobre 2023, l'action Coty a touché un plus bas à 8,881 euros (- 15,26 % depuis l'IPO), alors que les tensions géopolitiques autour du conflit en Israël se sont intensifiées.

Faut-il investir dans l'action Coty ?

L'introduction en Bourse de Coty se déroule dans un contexte économique difficile, marqué par une incertitude accrue et une certaine volatilité, en raison notamment des risques de normalisation dans le secteur du luxe, ainsi que d'un contexte d'inflation et de taux d'intérêt élevés, qui pourraient influencer les habitudes de dépenses des consommateurs.

Cependant, il est important de souligner que Coty demeure un acteur de premier plan dans l'industrie de la beauté et que l'entreprise a une valorisation moins importante que certains de ses concurrents.

Célébrant son 120ᵉ anniversaire, l'entreprise Coty a réussi à développer au fil des ans un portefeuille de marques populaires diversifiées, offrant une gamme de produits variés et adaptés à différents segments de marché.

L'entreprise a également entrepris des changements stratégiques significatifs, notamment depuis l'arrivée de sa nouvelle PDG, qui ont permis à Coty de réaliser des performances conformes ou supérieures aux attentes au cours des 11 derniers trimestres.

Le 20 septembre 2023, Coty a ainsi augmenté ses prévisions pour l'exercice 2023/2024, car l'entreprise a enregistré une forte demande pour ses produits. Coty anticipe désormais une croissance des ventes comprise entre 8 et 10 %, ce qui représente une révision à la hausse par rapport à la fourchette précédente de +6 à +8 %.

Il est important de noter qu'un investisseur particulier ne peut pas investir dans l'action Coty sur Euronext pour le moment, via un compte titres (CTO) ou un Plan d'Épargne en Actions (PEA), puisque l'entreprise Coty a fait son IPO via un placement privé destiné aux investisseurs qualifiés.

En tant qu'investisseur individuel, vous pouvez acheter l'action Coty sur le NYSE : cette dernière a gagné plus de 11 % depuis le début de l'année 2023 et plus de 47 % sur une période d'un an.

