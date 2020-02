Intrasense(TM) : La rentabilité au rendez-vous des résultats annuels 2019

o Étape décisive : résultat net positif de 67 k€

o Chiffre d'affaires en hausse de 10,6% à 3,4 M€



Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale et concepteur de Myrian, annonce ses résultats annuels 2019 arrêtés par le Conseil d'administration du 9 février 2020.

« Ces bons résultats 2019 sont le fruit du positionnement clair de la société sur un marché de l'imagerie médicale en plein bouleversement, sur lequel il est nécessaire d'allier approche clinique et progrès technologiques. Grâce à l'évolution de notre plateforme Myrian, nous proposons des solutions concrètes et innovantes, intégrant les nouvelles technologies d'intelligence artificielle et de deep learning » indique en préambule Nicolas Reymond, Directeur général d'Intrasense.