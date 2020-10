Intrasense : Renouvellement partiel et renforcement du Conseil d'administration

Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale et concepteur de Myrian®, annonce, par suite d'une réunion de Conseil d'administration du 8 octobre 2020, un renouvellement partiel et un renforcement de sa composition. Michèle Lesieur a été cooptée administratrice de la Société et nommée Présidente du Conseil d'administration. Anne Larpin a été cooptée administratrice de la Société. La ratification de ces cooptations sera mise au vote lors de la prochaine assemblée générale ordinaire d'Intrasense.



Accompagner la Société à travers ses prochaines étapes de croissance



A la suite d'une première étape de restructuration et de consolidation franchie avec succès durant les trois dernières années, Intrasense poursuit une stratégie ambitieuse de croissance.



Comme annoncé lors de notre dernière assemblée générale des actionnaires, le Conseil d'administration a fait le choix de se renouveler avec le départ de Nicolas Michelon, administrateur depuis 2011 et Président du Conseil d'administration depuis 2018, et de Patrick Mayette, administrateur depuis 2011. Deux nouveaux profils rejoignent ainsi le Conseil d'administration d'Intrasense et apportent tout leur savoir-faire dans le domaine de l'imagerie médicale et du développement d'activités.