Intrasense : le chiffre d'affaires chute de 59% au premier semestre

Intrasense a enregistré une forte baisse de son activité au premier semestre 2026, dans un contexte de réorganisation et de projet de cession de Myrian. Le spécialiste de l'imagerie médicale et de l'intelligence artificielle poursuit parallèlement son recentrage stratégique sur ses solutions DUOnco.

Le chiffre d'affaires s'est établi à 646 000 euros, en recul de 59,3% sur un an. Cette baisse s'explique notamment par la perte d'un important contrat de maintenance en France, le décalage de plusieurs projets de mise à jour de licences et des effets de calendrier à l'international.

La dégradation de l'activité et les coûts liés à la transformation de la société ont pesé sur la rentabilité. L'Ebitda ressort à -4,47 millions d'euros, contre -2,36 millions au premier semestre 2025. Intrasense a néanmoins poursuivi ses efforts de réduction des coûts, avec une baisse de 17% des charges de personnel et externes hors coûts exceptionnels de restructuration.

La trésorerie brute atteignait 1,01 million d'euros fin juin, contre 797 000 euros fin 2025, soutenue notamment par les avances en compte courant de Guerbet. Intrasense a également achevé le remboursement de ses prêts garantis par l'Etat, tandis que les PGE Résilience restent en cours de remboursement jusqu'à fin 2028.

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie, Intrasense concentre désormais ses efforts sur DUOnco Pancreas et DUOnco Unity et prévoit l'arrêt progressif de Myrian, Liflow, DUOnco Liver et DUOnco Bone.

La société, qui présente 2026 comme une année de transition, prévoit que le développement commercial de DUOnco se traduira principalement au second semestre par des accords-cadres, des prises de commandes et l'installation de sites pilotes.