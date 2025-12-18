 Aller au contenu principal
Intrasense confirme ses objectifs financiers 2025 et revoit sa feuille de route stratégique
information fournie par Boursorama CP 18/12/2025 à 18:15

Montpellier, le 18 décembre 2025. Intrasense (ISIN : FR0011179886), expert français en solutions d’imagerie médicale facilitant les diagnostics, la prise de décision et le suivi thérapeutique en oncologie, confirme ses objectifs financiers pour l’exercice 2025 et revoit sa feuille de route présentée en mars 20251.
PILIER 1 : Innovation produits
La version 3.x de Liflow®, certifiée en août 2025, est en cours de déploiement auprès des deux sites partenaires dans le cadre du projet « Oncology Assistant » financé par Bpifrance.
Le marquage CE de DUOnco™ Bones et DUOnco™ Pancreas au second semestre renforce la profondeur et la valeur clinique du portefeuille d’Intrasense dans l’oncologie.

