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Intesa Sanpaolo dans le vert après des commentaires de Jefferies
information fournie par Zonebourse 04/08/2026 à 15:55
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Intesa Sanpaolo gagne 1,4% vers 6,80 EUR à Milan, soutenue par des commentaires favorables de Jefferies, qui réaffirme sa recommandation "achat" et relève son objectif de cours de 7,20 EUR à 7,80 EUR, revenant sur la dernière publication trimestrielle de la banque italienne.

"Intesa a relevé sa prévision de bénéfice net pour 2026 à plus de 10 MdsEUR après un solide 2e trimestre, porté par un revenu net d'intérêts (NII) et des coûts meilleurs que prévu", rappelle le broker américain.

Jefferies relève ainsi ses propres estimations de BPA de 3% et 4% pour la période 2026-2028, portant en conséquence son objectif de cours à 7,80 EUR. Le courtier indique également rester au-dessus du consensus de 5% sur le BPA 2027 et de 4% sur le BPA 2028.

"Avec un rendement de distribution parmi les meilleurs du secteur, supérieur à 9%, des objectifs conservateurs et un potentiel de hausse lié aux fusions et acquisitions, nous continuons à voir une valeur attractive dans l'action", ajoute l'intermédiaire.

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INTESA SANPAOLO
6,802 EUR MIL +1,58%
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