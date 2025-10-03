 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 047,29
-0,12%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Intertek dans le vert avec des propos de broker
information fournie par Zonebourse 03/10/2025 à 13:45

Intertek gagne 1% et surperforme ainsi légèrement la tendance à Londres, aidé par Bank of America qui reprend un suivi du groupe de test, d'inspection et de certification, avec un conseil 'achat' et un objectif de cours de 5990 pence.

'La société affiche des marges parmi les meilleures du secteur, une forte conversion de trésorerie et une accélération du retour sur investissement', met en avant le broker, qui considère en outre sa valorisation comme 'attrayante'.

Valeurs associées

INTERTEK GROUP
4 881,000 GBX LSE +1,18%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank