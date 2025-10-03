Intertek dans le vert avec des propos de broker
information fournie par Zonebourse 03/10/2025 à 13:45
'La société affiche des marges parmi les meilleures du secteur, une forte conversion de trésorerie et une accélération du retour sur investissement', met en avant le broker, qui considère en outre sa valorisation comme 'attrayante'.
Valeurs associées
|4 881,000 GBX
|LSE
|+1,18%
