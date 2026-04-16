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Intertek a réalisé l'acquisition des actifs d'un laboratoire solaire photovoltaïque en Inde
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 14:41

Intertek a réalisé l'acquisition des actifs d'un laboratoire solaire photovoltaïque à Ahmedabad, Gujarat, auprès de Mitsui Chemicals India, un important fabricant mondial de produits chimiques.

Le solaire photovoltaïque est la forme d'énergie renouvelable à la croissance la plus rapide dans le monde et l'Inde fait partie des pays au coeur de cette transition.

Le gouvernement indien s'engageant à fixer un objectif de 500 GW de capacité d'énergie non fossile d'ici 2030 - dont 280 GW de solaire.

Ce nouveau laboratoire solaire photovoltaïque Intertek fournira des services d'essais complets accrédités ISO 17025 pour les installations, matériaux et composants solaires photovoltaïques, en proposant les accréditations BIS et IECEE CB Scheme.

André Lacroix, directeur général d'Intertek, a déclaré : " Le solaire est un moteur majeur de la transition énergétique et l'Inde est l'un des principaux producteurs mondiaux d'énergie solaire, ce qui en fait un marché très attractif pour nos solutions ATIC leaders du secteur. "

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