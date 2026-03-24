INTERRUPTEUR DURABLE-Le secrétaire américain à l'énergie minimise la crise énergétique lors de la CERAWeek

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sharon Kimathi

24 mars -

Bonjour!

Je n'arrive pas à croire que nous sommes déjà à la CERAWeek. Il s'agit de l'une des plus grandes conférences annuelles sur l'énergie, qui se tient à Houston, au Texas.

Organisée par S&P Global, elle attire des dirigeants de compagnies pétrolières, gazières et électriques du monde entier.

Le début de la conférence a été marqué par l'annulation de sa participation prévue par l'un de ses orateurs habituels, Amin Nasser, directeur général de Saudi Aramco en raison du conflit qui sévit au Moyen-Orient.

Environ 300 manifestants ont scandé "Nous avons besoin d'air pur, pas d'un autre milliardaire!" devant un hôtel de Houston où se tient la conférence.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, voici quelques histoires sociales et de gouvernance liées à la guerre américano-israélienne contre l'Iran qui retiennent mon attention:

En Afrique, le coût du kérosène évolue à une vitesse fulgurante

Les gouvernements du monde entier protègent les ménages de la hausse des coûts de l'énergie

En Inde, les brasseurs prévoient des pénuries alors que la guerre contre l'Iran frappe les fabricants de bouteilles en verre et de canettes

Bahreïn veut une action soutenue par l'ONU pour le transport maritime d'Ormuz; la France dépose un texte concurrent

Besoin de diversité dans le domaine de l'énergie

Quels sont donc les faits marquants de la CERAWeek jusqu'à présent? Outre les manifestations menées par les membres de 45 organisations de tous les États-Unis contre Big Oil, certains directeurs généraux ont parlé de diversité.

Jack Fusco, directeur général de Cheniere Energy, le plus grand exportateur américain de gaz naturel liquéfié, a déclaré que la situation au Moyen-Orient montrait la nécessité de diversifier les sources d'approvisionnement en énergie .

Cheniere a fait tourner son usine au-delà de sa capacité maximale déclarée et n'est plus en mesure de produire du GNL jusqu'à ce que de nouvelles installations de production soient mises en service dans le courant de l'année.

Le GNL a été durement touché par le conflit. Cliquez ici pour consulter ce commentaire de mon collègue Gavin Maguire qui explique que les chaînes d'approvisionnement mondiales en gaz ont eu moins d'options de réacheminement et moins de capacité de stockage que le marché du pétrole, ce qui rend les conséquences pour les consommateurs de gaz beaucoup plus graves.

Des points de vue contradictoires

En ce qui concerne le pétrole, le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, s'est exprimé lors de la conférence, déclarant que le prix du pétrole n'avait pas augmenté suffisamment pour nuire à la demande.

Certains des principaux dirigeants pétroliers et ministres de l'énergie du monde ont exprimé leur inquiétude croissante quant aux effets à long terme de la guerre américano-israélienne contre l'Iran sur l'économie mondiale. Peu après l'intervention de M. Wright, Sultan Al Jaber, directeur général de la compagnie pétrolière nationale ADNOC d'Abou Dhabi, a averti que la hausse des prix du pétrole ralentissait la croissance économique à l'échelle mondiale.

"Cela augmente le coût de la vie pour ceux qui peuvent le moins se le permettre et ralentit la croissance économique partout. Des usines aux fermes en passant par les familles du monde entier, le coût humain s'alourdit de jour en jour", a déclaré M. Al Jaber.

Le géant énergétique français TotalEnergies a déclaré qu'il allait réorienter près d'un milliard de dollars provenant des concessions éoliennes en mer américaines vers la production de pétrole et de gaz naturel aux États-Unis.

En outre, des dizaines d'investisseurs sont à la recherche d'opportunités d'investissement pour exploiter les énormes réserves de pétrole brut du Venezuela . Maria Corina Machado, chef de l'opposition vénézuélienne et lauréate du prix Nobel de la paix, devrait s'adresser aux participants cet après-midi.

L'Asie opère un changement durable

Alors que les dirigeants américains soutiennent la transition vers davantage de combustibles fossiles, les investisseurs asiatiques font pression pour plus d'énergie renouvelable. Les investisseurs se ruent sur les valeurs renouvelables chinoises , en pariant que le choc pétrolier déclenché par la guerre en Iran stimulera la demande mondiale d'énergie verte, un secteur que la Chine domine.

"Lorsque l'on prend du recul, que la poussière retombe ou que le prix du pétrole commence à baisser, quel qu'il soit... les pays doivent désormais se concentrer sur la sécurité énergétique", a déclaré Aaron Costello, responsable de l'Asie chez Cambridge Associates, lors d'une conférence à Hong Kong lundi.

"Ils doivent continuer à développer leurs énergies renouvelables, leurs réseaux énergétiques, peut-être plus d'énergie nucléaire, et se concentrer davantage sur la défense. Les États-Unis sont devenus, sinon peu fiables, du moins plus erratiques."

Depuis que la guerre américano-israélienne contre l'Iran a éclaté le 28 février, l'argent s'est déplacé vers les actions chinoises dans des domaines allant de l'énergie solaire et éolienne aux véhicules électriques et aux batteries.

Points de discussion

* Marée noire au Mexique: La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a déclaré que le gouvernement enquêtait sur une marée noire qui pourrait provenir d'un pétrolier au large de Tabasco. La marée noire a touché 230 km (143 miles) de littoral et 39 communautés dans les deux États, selon le Gulf of Mexico Reef Corridor Network, une coalition de groupes de pêcheurs, d'indigènes et de défenseurs de l'environnement. Cliquez ici pour lire le rapport complet de Reuters.

* L'électricité à Cuba: Cuba a rétabli l'électricité dans près de la moitié de la capitale, La Havane, moins d'un jour après l'effondrement du réseau national dû au blocus pétrolier américain qui a mis à rude épreuve le système énergétique de l'île. La vie s'est poursuivie normalement dans la majeure partie de La Havane malgré les coupures d'électricité, qui font désormais partie du quotidien de la capitale, même lorsque le réseau national est opérationnel.

* Incendies en Europe: L'Europe est dangereusement mal préparée pour faire face à la crise croissante des incendies de forêt, selon un rapport de la société portugaise Avincis, qui loue des avions et des hélicoptères de lutte contre les incendies. Le rapport recommande que les pays révisent leurs flottes d'avions de lutte contre les incendies et augmentent leurs investissements. Des conseillers européens indépendants ont fait part de leurs inquiétudes quant à l'état de préparation de l'Union européenne face aux incendies le mois dernier.

* Incendies aux États-Unis: De gigantesques incendies de forêt ont brûlé de vastes étendues de pâturages dans le Nebraska, selon des responsables de l'État et de l'industrie. Les incendies ont mis en péril les plans d'augmentation de la production des éleveurs de bétail dans le deuxième plus grand État producteur de bétail et ont brûlé près de 775 000 acres depuis la semaine dernière, selon l'Agence de gestion des urgences du Nebraska.

* Rapport de l'ONU sur la chaleur: Les années entre 2015 et 2025 ont été les plus chaudes depuis le début des relevés, selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM), l'agence météorologique des Nations unies. L'année dernière a été la deuxième ou la troisième année la plus chaude jamais enregistrée, selon le rapport de l'OMM sur l'état du climat mondial, avec environ 1,43 degré Celsius de plus que la moyenne préindustrielle.

Pleins feux sur l'ESG

Le spot d'aujourd'hui met en lumière la résilience et la prochaine Coupe du monde de la FIFA, alors que les communautés de migrants au Mexique jouent leur propre tournoi de football (I am British, so it's football not 'soccer') alors qu'ils évaluent s'ils doivent se diriger vers le nord, rentrer chez eux ou s'installer dans le pays latino-américain.

"Le sport est un outil de changement , un outil de paix. Il nous aide à construire une communauté, il nous aide à nous connecter", a déclaré Perla Acosta, directrice de l'association civile Más Sueños, qui est responsable de la mise en œuvre technique du programme.

Selon certains migrants, la population locale est parfois devenue hostile aux étrangers, tandis que les obstacles à l'obtention d'un statut légal se sont multipliés, poussant les gens à travailler dans l'économie informelle où ils sont souvent victimes d'exploitation.

L'article "Sustainable Switch" d'aujourd'hui a été édité par Emelia Sithole-Matarise

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