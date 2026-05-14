Interrogé sur le rapport concernant Nvidia, M. Bessent a répondu que cela relevait de la compétence du ministère du Commerce

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a refusé jeudi de commenter un article de Reuters selon lequel les États-Unis auraient autorisé une dizaine d'entreprises chinoises à acheter la deuxième puce d'IA la plus puissante de Nvidia, la H200, affirmant que cette question relevait de la compétence du département du Commerce.

“C'est une nouvelle pour moi. Je sais qu'il y a eu beaucoup de va-et-vient au sujet du H200, et nous verrons bien. C'est une compétence du département du Commerce, d'accord?” a déclaré M. Bessent à l'émission “Squawk Box” de CNBC lors d'une interview enregistrée plus tôt jeudi.