Interparfums: vers une fusion avec la société-mère information fournie par Cercle Finance • 24/06/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Dans le but de simplifier l'organigramme du groupe, Interparfums indique étudier les modalités de la fusion par absorption de sa société mère, Interparfums Holding, qui détient 72,3% de son capital et 83% de ses droits de vote.



A cette occasion, les actionnaires d'Interparfums Holding recevront des actions d'Interparfums en échange de leurs actions. L'opération serait sans effet sur les droits des actionnaires minoritaires d'Interparfums.



Cette opération serait soumise à l'approbation des actionnaires des sociétés participantes en décembre 2025. Dans ce cadre, Interparfums devrait recevoir ses propres actions et il serait proposé à l'AG d'Interparfums d'en annuler tout ou partie.



Il est précisé que la fusion serait notamment soumise à la condition suspensive de la décision de l'AMF constatant qu'il n'y a pas lieu au dépôt d'une offre publique de retrait, purgée de tout recours avant l'AG appelée à approuver la fusion.





Valeurs associées INTERPARFUMS 36,260 EUR Euronext Paris 0,00%