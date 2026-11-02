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Interparfums : TP ICAP Midcap tient son pari avant le 19 novembre
information fournie par Zonebourse 02/11/2026 à 10:46

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Interparfums dévoilera ses perspectives 2027 le 19 novembre. Avant ce rendez-vous, TP ICAP Midcap reste à l'achat sur le titre et vise 39 EUR. Les lancements devraient relancer les ventes, mais leur coût pèsera sur les marges.

La croissance d'abord, les profits ensuite. C'est le scénario défendu par TP ICAP Midcap dans sa note du 2 novembre 2026. Le bureau mise sur les lancements Longchamp, Off-White et Annick Goutal. Il prévoit un chiffre d'affaires de 950 MEUR en 2027, en hausse de 8%. Le consensus se montre légèrement plus ambitieux, à 955 MEUR, soit une progression de 9,5%.

Le parfumeur dispose de moyens pour financer cette offensive. Sa trésorerie nette est positive. Ses revenus sont largement internationaux : la France ne représente que 6% des ventes. Cette répartition limite son exposition à la conjoncture française.

Un creux de rentabilité sous-estimé

Le principal désaccord avec le marché concerne les dépenses publicitaires et promotionnelles. Leur accélération ramènerait la marge opérationnelle à 17,2% en 2027, selon TP ICAP Midcap. Le bureau l'estime à 18,5% en 2026. Le consensus prévoit une baisse moins forte, de 18,2% à 17,9%.

L'écart se retrouve dans les prévisions de bénéfice net. TP ICAP Midcap attend 114 MEUR pour Interparfums en 2027, contre 125 MEUR pour le marché. Son estimation est inférieure de 9% au consensus.

" Nous partageons donc la thèse d'une accélération en 2028, mais anticipons un creux 2027 plus profond que ne le price le marché - un enjeu de phasing, non de trajectoire ", explique le bureau.

Le marché intègre donc déjà un effort d'investissement. TP ICAP Midcap juge son impact sur les résultats encore sous-estimé.

Les marques propres, le pari de fond

Le bureau mise aussi sur une évolution du modèle. Interparfums cherche à étendre à ses propres marques le savoir-faire démontré avec Montblanc, Jimmy Choo et Coach. Ce passage de licencié à propriétaire d'actifs pourrait modifier la création de valeur du groupe. Il reste à confirmer.

En 2028, TP ICAP Midcap prévoit une croissance des ventes de 7%, contre 8% pour le consensus. La montée en puissance des nouvelles franchises et la normalisation des dépenses promotionnelles permettraient un rebond de la rentabilité. Le bureau vise alors une marge opérationnelle de 18,8%, supérieure aux 18,4% attendus par le marché. Sa prévision de bénéfice net reste toutefois plus prudente : 135 MEUR, contre 141 MEUR pour le consensus.

La présentation du 19 novembre permettra de confronter ce scénario aux perspectives du groupe. Pour TP ICAP Midcap, le coût de la relance impose de la patience, sans remettre en cause la recommandation d'achat.

La marge opérationnelle remonterait ainsi à 18,8%, contre 18,4% pour le consensus. Le bénéfice net atteindrait 135 MEUR. Il resterait inférieur aux 141 MEUR attendus par le marché.

TP ICAP Midcap anticipe donc un redressement en deux temps. D'abord les ventes, puis la rentabilité. Le creux prévu en 2027 ne remet pas en cause sa recommandation d'achat.

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