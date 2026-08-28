Interparfums se distingue, Oddo BHF passe à l'achat

Le titre Interparfums signe vendredi l'une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120 à la faveur d'une note favorable des analystes d'Oddo BHF, qui ont relevé leur opinion sur la valeur à "surperformance", contre "neutre" jusqu'à présent.

Vers 10h30, l'action du fabricant de parfums de prestige et de cosmétiques sous licence gagne 3,9% à 29,1 euros tandis que le SBF s'adjuge autour de 1%.

Dans une note de recherche publiée dans la matinée, Christophe-Raphaël Ganet, analyste chez Oddo, estime qu'"après 24 mois boursiers difficiles", il est peut-être temps de se réintéresser au dossier.

Selon lui, le pic de stress lié aux droits de douane, à la fébrilité de la consommation de parfums et au conflit iranien semble désormais intégré dans les cours.

Une séquence commerciale favorable

L'analyste estime par ailleurs que des effets de base nettement plus favorables se profilent à l'horizon, que ce soit au niveau de la hausse du dollar ou des volumes de ventes, en attendant une séquence commerciale qui s'annonce très dense en matière de lancements, et dont le potentiel permet de pointer, selon ses calculs, vers le milliard d'euros de chiffre d'affaires.

Interparfums s'apprête en effet à commercialiser au cours des deux prochaines années plusieurs extensions de gamme sur ses franchises stratégiques comme Montblanc, Lacoste, Coach ou Jimmy Choo, mais aussi une nouvelle famille de produits issus de la marque de bagagerie Longchamp.

"Pendant presque deux ans, nos estimations ont baissé ou stagné. Aujourd'hui, nous pensons que nous nous situons à un pivot grâce à la perspective des lancements 2027-2028", explique le professionnel.

Un point d'inflexion en vue

Selon ses estimations, les revenus du groupe devraient ainsi progresser respectivement de 10,3% en 2027 puis de 5,9% à horizon 2028.

Il table ainsi sur un chiffre d'affaires de 1 015 millions d'euros sur l'exercice 2028.

Parallèlement, l'analyste dit s'attendre à une amélioration de la marge opérationnelle, qui devrait passer de 18% cette année à 18,2% en 2028.

Il rehausse ainsi son objectif de cours de 27 à 32 euros.

Alors que l'action Inter Parfums, Inc. cotée à la Bourse de New York a grimpé de 42% depuis le 1er janvier, le titre Interparfums SA - qui se traite sur Euronext Paris - n'a lui progressé que de 20% dans l'intervalle, ce qui avait récemment conduit les analystes de Berenberg à conseiller aux investisseurs de réaliser des arbitrages entre les deux valeurs.