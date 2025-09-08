Interparfums, Rubis, Saint-Gobain... Les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Entech
La société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables communiquera son chiffre d'affaires du premier semestre.
Fleury-Michon
L'entreprise agroalimentaire publiera ses résultats du premier semestre.
Groupe Partouche
Le groupe dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Haulotte Group
Le constructeur français d'engins de travaux publics signalera ses résultats du premier semestre.
Le parfumeur diffusera ses résultats du premier semestre.
Lanson-BCC
Le pure player du champagne dévoilera ses résultats du premier semestre.
Michelin a annoncé le lancement de son nouveau plan d'actionnariat salarié ouvert à 115 000 employés actifs éligibles. Pour Yves Chapot, gérant et directeur financier du groupe clermontois : " Renforcer l'actionnariat salarié au sein du groupe Michelin est une priorité. Être actionnaire salarié, c'est à la fois contribuer et bénéficier de la création de valeur du Groupe. Notre objectif est que 4 % des actions du groupe Michelin soient détenues par nos employés d'ici 2030 ".
OSE Immunotherapeutics
Avant son Assemblée générale annuelle des actionnaires, programmée le 30 septembre, OSE Immunotherapeutics a fait le point sur les procédures en cours. La société de biotechnologie a indiqué que le Tribunal de commerce de Nantes a mis en délibéré l'affaire concernant la régularité de la déclaration d'action de concert par un groupe d'actionnaires minoritaires. La décision est attendue pour le 23 septembre prochain.
Le distributeur de produits pétroliers et producteur d'énergie renouvelable annoncera ses résultats du premier semestre.
Saint-Gobain a dévoilé une réorganisation de son activité de chimie de la construction en Allemagne dans le but d’accélérer la croissance et les synergies. Le groupe va transférer l’activité mortiers secs Weber à Franken Maxit, une entreprise détenue à 50 % par Saint-Gobain. En outre, la société va intégrer toutes ses autres activités en Allemagne de chimie de la construction sous les marques Weber, GCP et Chryso afin de développer davantage les applications techniques et les produits de spécialité. La finalisation de la transaction est prévue d’ici à la fin du mois de septembre.
