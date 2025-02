Interparfums: progression de 10% du RNPG annuel information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Interparfums dévoile un résultat net part du groupe (RNPG) en progression de 10% à 129,9 millions d'euros pour 2024, ainsi qu'une marge opérationnelle courante quasi-stable (+0,1 point) à 20,2% pour un chiffre d'affaires en croissance de 10% à 880,5 millions.



'Nous avons à nouveau réalisé un excellent exercice, notre croissance étant essentiellement portée par les parfums Lacoste, dans une première année consacrée à la reprise de la distribution et au relancement de la marque', explique son PDG Philippe Benacin.



Le conseil d'administration a décidé de proposer à l'AG du 17 avril un dividende de 1,15 euro par action, en augmentation de 10%, ainsi qu'une nouvelle attribution gratuite d'actions en juin prochain, à raison d'une attribuée pour dix détenues.



En 2025, Interparfums compte poursuivre sa croissance sur la base d'un objectif de chiffre d'affaires désormais compris entre 930 et 935 millions d'euros, et entend aussi 'maintenir un niveau de profitabilité élevée cette année'.





Valeurs associées INTERPARFUMS 45,40 EUR Euronext Paris +6,32%