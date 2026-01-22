Interparfums-Le CA annuel dépasse les attentes mais visibilité limitée pour 2026

Interparfums IPAR.PA a annoncé jeudi un chiffre d’affaires annuel au-dessus des attentes mais a averti que le manque de visibilité l’incitait à la prudence pour 2026, dans un contexte d’incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires.

Le propriétaire des marques de parfum Jimmy Choo, Montblanc, Moncler et Karl Lagerfeld a enregistré un chiffre d'affaires annuel de 899,4 millions d'euros, contre 880,5 millions d'euros l'année précédente, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 891,5 millions d'euros, selon le consensus fourni par le groupe.

À taux de change constants, les ventes ont progressé de 4,3% pour atteindre 918 millions d’euros. La Chine, le Mexique ou l’Espagne ont enregistré des croissances à deux chiffres.

Cependant, Philippe Benacin, président-directeur général du groupe, a averti que, compte tenu des nombreuses incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires, le manque de visibilité continuait d’inciter le groupe "à la plus grande prudence" pour 2026.

Il a toutefois ajouté être "très confiant" dans une reprise de la croissance dès 2027.

