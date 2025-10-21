Interparfums confirme son objectif annuel de chiffre d'affaires

(AOF) - Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires d’ Interparfums a progressé de 1,6%, à 261,7 millions d’euros à devises constantes. Le groupe précise que cette très légère croissance est due à une base de comparaison élevée. Sur la période de juillet à septembre 2025, l’activité a été solide, notamment pour les marques phares du groupe à l’image des parfums Jimmy Choo. Sur les neuf premiers mois de l’année, les revenus se sont élevés à 710 millions d’euros à devises constantes, ou 700 millions d’euros à devises courantes, soit des hausses respectives de 4,4 et 3%.

Pour Philippe Benacin, président-directeur général du groupe : " Dans le contexte géopolitique et économique actuel, nous avons réalisé un bon trimestre, en partie masqué par l'évolution défavorable de la parité euro/dollar, mais qui conforte notre excellent début d'année. Il nous permet de maintenir notre objectif de chiffre d'affaires autour de 900 M€ pour l'ensemble de l'année 2025 ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Interparfums

Points-clés

- Distributeur de parfums de prestige créé en 1982 ;

- Chiffre d’affaires de 880 M€ réalisé à 94% à l’international dont 38% en Amérique du nord, 18% en Europe de l’ouest dont 6% en France, 14% en Asie, 9% au Moyen-Orient, en Amérique latine et en Europe de l’est ;

- Ventes réparties entre 7 grandes marques : Jimmy Choo (25%), Montblanc (23%), Coach (21%), Lacoste (9%), Lanvin et Rochas ;

- Ambition : élargissement du portefeuille de parfums via des partenariats de long terme avec les marques mondiales de parfum, maroquinerie, mode, haute couture et haute joaillerie –Boucheron, Coach, Goutal, Jimmy Choo, Kate Spade, Lagerfeld, Lanvin, Longchamp, Moncler, Montblanc, Rochas, Van Cleef & Arpels ;

- Capital contrôlé indirectement à 31,7% par la holding de Philippe Benacin et Jean Madar, Philippe Benacin étant président-directeur général du conseil de 10 administrateurs et Philippe Santi directeur général délégué.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- quatre piliers : la durée – de 10 à 30 ans - des contrats avec les marques, assortis de droits d’entrée souvent inférieurs à un an de revenus, l’expertise marketing -« raconter une histoire » propre à chaque Maison, la maîtrise du process industriel de la conception à la production des parfums et l’externalisation du conditionnement et de la logistique,

- réduction de la dépendance des revenus aux 3 premières marques (43% à fin 2024 vs 75% un an plus tôt) par rééquilibrage du portefeuille vers les marques Lanvin, Rochas et Van Cleef, et par enrichissement des actifs avec 4 marques acquises en 18 mois -Annick Goutal, Lacoste, Longchamp et Off- White

- pénétration encourageante du marché chinois (hausse de 18% des ventes en 2024)

- innovation limitée, la société étant donneur d’ordres aux créateurs et distributeurs ;

- Stratégie environnementale :

- charte éco conception pour les fournisseurs, l’entreprise n’ayant pas de sites industriels,

- lancements 2024-2025 de flacons avec verre recyclé à 74% et emballage carton à 89% ;

- Exploitation du potentiel des récentes signatures de licences : accord pour une durée indéterminée de développement, à partir de 2026, de la marque Goutal en collaboration avec Amorepacific Europe et accord signé en juin avec Longchamp, valable jusqu’à fin 2036 ;

- Bilan peu endetté avec 697 M€ de capitaux propres et une dette nette de 75 M€ à fin juin, due à l’acquisition de Goutal.

Défis

- Croissance des revenus tirée par les lancements, plutôt concentrés de l’automne à fin décembre, de nouveaux parfums, notamment pour le 2ème semestre, de Lacoste Original, de with Love de J.Choo et de Solférino, marque propre au groupe ;

- Face à la hausse à 15 % des droits douaniers américains : après un relèvement de 7 à 8 % des prix publics aux Etats-Unis, vers d’autres mesures de protection de la marge d’exploitation, telle l’arrêt de la diversification dans le prêt-à-porter de Rochas ;

- Après une avancée de 6,1 % des revenus et de 5 % du bénéfice net à fin juin, objectif 2025 abaissé pour la 2ème fois d’’un chiffre d’affaires autour de 900 M€, soit un repli proche de 6 % du fait de l’impact négatif des changes et du ralentissement de la consommation ;

- Politique de distribution généreuse : les 2/3 du résultat net, soit un dividende en hausse à 1,15 €, et attribution, chaque année depuis 26 ans, de 1 action pour 10 détenues.